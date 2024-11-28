Литейщик из Тульской области Дмитрий Судариков принял участие в новом реалити «Работяги»

Фото телеканала Пятница.

«Работяги» — экстремальное шоу, в котором профессионалы своего дела пройдут марафон со смертельно опасными испытаниями и поборются за 10 миллионов рублей.

В проекте, который ведет олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, участвуют 40 человек со всей России, как мужчины, так и женщины. Среди них профессиональный крановщик, сварщик, пожарный, слесарь, швея, спасатели МЧС, технолог регенерации соляно-кислотных растворов, машинист поезда и представители других профессий. Их ждут испытания на силу, выносливость, скорость и смелость. Экстремальный марафон продлится 10 недель.

Среди работяг оказался 36-летний литейщик Дмитрий Судариков из города Узловая.

По профессии он электрогазосварщик и педагог по физической культуре.

Мужчина получил два высших экономических образования и в поисках себя сменил 35 профессий. Последние восемь лет Дмитрий работает литейщиком на станке. Увлекается спортом, любит животных и занимается благотворительностью. В проекте хочет проверить себя на стойкость и вдохновить окружающих на новые свершения.

В случае победы часть денег отдаст маме для строительства дачи, а другую пожертвует бездомным животным.

Удастся ли мужчине справиться с экстремальным марафоном и получить главный приз — 10 миллионов рублей и кубок «Народного чемпиона», — можно увидеть 2 декабря в 19.00 на телеканале «Пятница!».