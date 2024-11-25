Мошенники начали выдавать себя за инкассаторов из Банка России

Они представляются сотрудниками Банка России и сообщают человеку, что на его банковские счета идет массовая атака и он может лишиться всех денег.

Чтобы спасти сбережения, аферисты предлагают воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов. Они смогут забрать наличные и перевезти их в Банк России для временного хранения на защищённом от мошенников счете.

На самом деле вместо «инкассатора» приезжает курьер мошенников, который исчезает вместе с деньгами.

Кто бы вам ни звонил, важно помнить, что сотрудники Банка России не обзванивают людей, не предлагают услуги, не открывают им счета (даже «специальные» и «защищённые») и не убеждают куда-либо переводить деньги. И уж тем более не присылают за ними инкассаторов, напомнили в тульском отделении Банка России.