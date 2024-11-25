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Участникам СВО в Тульской области дадут скидку на жилье от застройщиков

Участникам СВО в Тульской области дадут скидку на жилье от застройщиков

Обратиться за получением скидки необходимо к конкретному застройщику, минуя риелторов.

В Тульской области список мер поддержки участников СВО и членов их семей расширяется, сообщает региональное правительство. Подписано соглашение с Союзом строителей Тульской области, которое позволяет бойцам на особых условиях приобретать жилье в тульских строительных компаниях. 

На получение скидки от застройщика жилья могут претендовать все участники СВО. Отмечается, что обращаться за получением скидки необходимо к конкретному застройщику, без риелтора. 
 
Список адресов и телефонов тульских застройщиков, которые предлагают скидку участникам СВО, здесь. Сейчас в нем 4 застройщика, сообщается, что список пополняется.

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