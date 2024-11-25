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Картины из коллекции Тульского музея изобразительных искусств представят на выставке Дмитрия Жилинского в РОСИЗО

Картины из коллекции Тульского музея изобразительных искусств представят на выставке Дмитрия Жилинского в РОСИЗО

Персональная выставка одного из ключевых художников отечественного искусства второй половины XX века «Дмитрий Жилинский. Личное» откроется 29 ноября.

«Большой мастер, Дмитрий Дмитриевич Жилинский, своей яркой творческой индивидуальностью и масштабным, свободным от стереотипов видением процессов, проходящих как в жизни страны, так и в сфере культуры, оставил яркий след и вдохновил художников последующих поколений», — говорится на сайте РОСИЗО.

Из фондов ТМИИ на выставку отправлены две картины: «Лето. Художники Юра и Оля Ивановы» и «Портрет Татьяны Лисицкой». Обе работы написаны в 1976 году.

В экспозиции покажут материалы из семейного архива, живопись и графику, относящиеся к разным этапам творческого пути мастера. Экспозиция объединяет произведения из частных собраний и российских музеев: Третьяковской галереи, Русского музея, музеев Саратова, Самары, Тамбова, Архангельска.

Выставка продлится до 23 февраля.

Возрастная категория: 12+.

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