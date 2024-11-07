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  4. В Туле четырех узбеков осудят за незаконный оборот наркотиков - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Туле четырех узбеков осудят за незаконный оборот наркотиков
Фото: ru.freepik.com.

В Туле четырех узбеков осудят за незаконный оборот наркотиков

Смеси наркотиков они планировали сбыть через тайники в областном центре и Новомосковске.

В прокуратуре Тульской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех иностранцев в возрасте от 21 до 31 года.

В феврале и марте 2024 года четверо граждан Республики Узбекистан, действуя в роли закладчиков в составе организованной группы специализирующейся на сбыте наркотиков на территории Московской, Самарской, Тверской и Тульской областях получили оптовые партии смеси метадона и диацетилморфина. Закладки они должны были разложить в Туле и Новомосковске.

Сотрудники правоохранительных органов накрыли банду и изъяли из незаконного оборота более 64 граммов веществ. Уголовное дело направлено в суд.

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Автор:
сегодня, в 11:16 +1
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