В Туле четырех узбеков осудят за незаконный оборот наркотиков

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Смеси наркотиков они планировали сбыть через тайники в областном центре и Новомосковске.

В прокуратуре Тульской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех иностранцев в возрасте от 21 до 31 года.

В феврале и марте 2024 года четверо граждан Республики Узбекистан, действуя в роли закладчиков в составе организованной группы специализирующейся на сбыте наркотиков на территории Московской, Самарской, Тверской и Тульской областях получили оптовые партии смеси метадона и диацетилморфина. Закладки они должны были разложить в Туле и Новомосковске.

Сотрудники правоохранительных органов накрыли банду и изъяли из незаконного оборота более 64 граммов веществ. Уголовное дело направлено в суд.