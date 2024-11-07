В тульское УФАС пожаловалась местная жительница. Она сообщила, что один из магазинов смартфонов распространял рекламу без пометки о рекламе.
Теперь антимонопольщики рассматривают вопрос о привлечении директора магазина к административной ответственности. Рекламу признали ненадлежащей.
Фото: ru.freepik.com.
Тульский магазин смартфонов нарушил закон о рекламе
В УФАС пожаловалась местная жительница.
В тульское УФАС пожаловалась местная жительница. Она сообщила, что один из магазинов смартфонов распространял рекламу без пометки о рекламе.
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