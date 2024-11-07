Тульский магазин смартфонов нарушил закон о рекламе

Фото: ru.freepik.com.

В тульское УФАС пожаловалась местная жительница. Она сообщила, что один из магазинов смартфонов распространял рекламу без пометки о рекламе.



Теперь антимонопольщики рассматривают вопрос о привлечении директора магазина к административной ответственности. Рекламу признали ненадлежащей.

