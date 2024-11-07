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Тульский магазин смартфонов нарушил закон о рекламе
Фото: ru.freepik.com.

Тульский магазин смартфонов нарушил закон о рекламе

В УФАС пожаловалась местная жительница.

В тульское УФАС пожаловалась местная жительница. Она сообщила, что один из магазинов смартфонов распространял рекламу без пометки о рекламе.

Теперь антимонопольщики рассматривают вопрос о привлечении директора магазина к административной ответственности. Рекламу признали ненадлежащей. 
 

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Автор:
сегодня, в 12:49 +3
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