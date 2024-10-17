Миграционный скандал в тульском УМВД: стало известно, кто задержан

Алексей Лебедев и Евгений Старцев.

Сегодня, 17 октября, стало известно о задержании двух высокопоставленных сотрудников регионального УМВД. Напомним, по подозрению в организации незаконной миграции задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Тульской области Евгений Старцев и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области Алексей Лебедев.

Оба задержанных являются ветеранами полиции и работу в органах начинали еще в 2000-х. По версии следствия, в период с 2020 по 2024 год вышеуказанные должностные лица, будучи членами комиссии по выдаче квот на разрешение на временное проживание иностранцам, за взятки выдавали квоты по заведомо недостоверным сведениям об адресах пребывания и местах работы иностранцев.

— В настоящее время в УМВД России по Тульской области совместно с другими правоохранительными ведомствами продолжается комплекс мероприятий, направленный на противодействие незаконной миграции. При подтверждении вины задержанных лиц они понесут наказание в установленном законом порядке, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Отметим, что полицейские действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона. Ранее по этому делу уже были задержаны: экс-начальник тульской полиции Роман Корсаков, заместитель начальника миграционной службы УМВД полковник Паситова, начальник миграционной службы УМВД Денис Оськин.