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В Киреевске задержали мужчину за пропаганду нацистской символики
Фото: ru.freepik.com.

В Киреевске задержали мужчину за пропаганду нацистской символики

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело.

В 2023 году 24-летний житель Киреевска уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, так как разделял идеи превосходства белой расы, набил тату с символикой неонацизма, которую активно размещал в своих социальных сетях. 

Тогда мужчина получил административный штраф. Но, как оказалось, выводов не сделал и продолжил размещать в социальных сетях экстремистскую символику, сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм». 

Теперь в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ст. 282.4 УК РФ, предусматривающей лишение свободы сроком до 4 лет.

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Автор:
сегодня, в 10:02 +2
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