В Киреевске задержали мужчину за пропаганду нацистской символики

Фото: ru.freepik.com.

В 2023 году 24-летний житель Киреевска уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, так как разделял идеи превосходства белой расы, набил тату с символикой неонацизма, которую активно размещал в своих социальных сетях.

Тогда мужчина получил административный штраф. Но, как оказалось, выводов не сделал и продолжил размещать в социальных сетях экстремистскую символику, сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

Теперь в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ст. 282.4 УК РФ, предусматривающей лишение свободы сроком до 4 лет.