За организацию незаконной миграции в Туле задержаны высокие полицейские чины

Речь идет о зам. начальника полиции по оперативной работе УМВД и начальнике УКОН УМВД России по Тульской области.

Как сообщил СК, в рамках расследования дела об организации незаконной миграции следователи при оперативном сопровождении УФСБ задержали зам. начальника полиции по оперативной работе УМВД и начальника УКОН УМВД России по Тульской области. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация незаконной миграции).

Следствием установлено: в период с 2020 по 2024 год вышеуказанные должностные лица, будучи членами комиссии по выдаче квот на разрешение на временное проживание иностранцам, за взятки выдавали квоты по заведомо недостоверным сведениям об адресах пребывания и местах работы иностранцев.

Полицейские действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона.

Подозреваемые задержаны. По месту жительства и работы проводятся обыски, изымаются предметы, имеющие значение для следствия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следственной группой продолжается установление всех обстоятельств совершения преступлений, в том числе принимаются меры к установлению сумм преступного дохода, полученного фигурантами.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области, «в настоящее время в УМВД России по Тульской области совместно с другими правоохранительными ведомствами продолжается комплекс мероприятий, направленный на противодействие незаконной миграции. При подтверждении вины задержанных лиц, они понесут наказание в установленном законом порядке».