В Госавтоинспекции призвали тульских водителей быть внимательными на дорогах

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Госавтоинспекция Тульской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий в регионе 14 и 15 октября.

Прогнозируется мокрый снег, дождь. На дорогах местами гололедица, а порывы ветра могут достигать 11 м/с.

Как сообщили в ГИБДД, водителям необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.

Кроме этого, автоинспекторы призвали пешеходов быть предельно внимательными при переходе проезжей части.