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Три фонтанных комплекса и семь детских площадок: в Туле завершается благоустройство Кировского сквера
Фото Дмитрия Дзюбина.

Три фонтанных комплекса и семь детских площадок: в Туле завершается благоустройство Кировского сквера

9 октября глава администрации города Илья Беспалов проинспектировал ход работ.

Работы по благоустройству Кировского сквера начались в июне, сейчас техническая готовность объекта составляет 92%. По словам подрядчика, до 31 октября работы будут завершены.

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Сквер преобразился: уже установлено несколько детских площадок с разным наполнением, запущено два фонтанных комплекса, третий сейчас облицовывают мрамором. 

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Уже установлены навесы и элементы «городской мебели», детское игровое и спортивное оборудование, обустроены входные группы, уложена плитка, заменено уличное освещение. Территорию сквера озеленили: дополнительно высадили деревья и кустарники, посеяли газон. В сквере останется общественный туалет, который работает здесь уже более двух лет.

Фонтанных комплексов в Кировском сквере будет три: пешеходный фонтан, фонтан в виде яхты и большой фонтан с наклонной чашей.

Работы проходят по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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Татьяна Кожухова, зам. начальника управления по благоустройству администрации Тулы, рассказала:

— Благоустройство сквера началось несколько лет назад. В 2018 году это общественное пространство стало победителем рейтингового голосования. В 2019 году прошел первый этап благоустройства. В 2023 году сквер снова стал победителем голосования для второго этапа работ, из 50 тысяч туляков за него проголосовало более 27 тысяч. 

Глава администрации Тулы Илья Беспалов:

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— Кировский сквер — самое большое общественное пространство в Пролетарском округе и самое насыщенное фонтанами и детскими площадками, малыми архитектурными формами. Сквер будет хорошо зонирован; надеемся, он понравится всем жителям близлежащих домов и вообще всем жителям округа. 

Илья Ильич обратился ко всем пролетарцам с просьбой относиться бережно к обновленному скверу и установленному в нем оборудованию.

Также за сохранностью сквера будут следить камеры видеонаблюдения, наряды полиции, в маршрут которых будет включен сквер. По поручению главы администрации Кировский сквер возьмет под охрану частное охранное предприятие. Администрация округа заключит с ЧОПом контракт. 

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сегодня, в 13:17 −2
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Тула
 

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