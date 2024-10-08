Обвиняемый в изнасиловании туляк собрался на СВО и угрожает убийством бывшей жене

Знакомство с последствиями

Даша и Кирилл (имена героев публикации изменены — Прим. ред.) познакомились в 2020 году: девушке только исполнилось 14 лет и она с радостью принимала знаки внимания от 24-летнего парня. А вот мама Дарьи всячески пыталась намекнуть дочери, что этот союз вряд ли закончится чем-то хорошим — Кирилл перевез школьницу к себе домой и строго-настрого запрещал ей общаться с родственниками и друзьями.

— Я говорила Дашке, что против их отношений — 10 лет разницы, это ненормально в таком возрасте, — рассказывает мама девушки. — Но там гормоны зашкаливали, так что меня просто не слышали. При этом дочь сама рассказывала, что Кирилл вспыльчивый малый. В начале руку он на нее не поднимал, просто орал как полоумный, чуть что, да водой мог плеснуть в лицо или чаем, допустим.

При том, что Кирилл снимал квартиру на соседней улице, мама в какой-то момент вообще перестала видеть дочь. Парень, работающий водителем, запирал девушку на весь день в квартире, предлагал бросить школу, а гулять выпускал только под своим личным контролем.

— Дочь считала эту ситуацию совершенно нормальной, даже хвалилась, мол, вон как Кирилл за меня трясется, — продолжает женщина. — Тем временем, наступал новый учебный год, Даше учиться нужно было, а не шашни со взрослым лбом крутить. Ну я и пошла в полицию, написала заявление о совращении дочери. Дело возбудили быстро, но у их отношений уже были последствия.



Кирилл вместе с дочерью.

Приговор и «законное насилие»

«Последствиями» оказался положительный тест на беременность, который Даша сделала аккурат за день до того, как Кириллу предъявили обвинение по 134 статье УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». В суде парень рассказывал, что у них с Дашей «вселенская любовь», что они скоро станут родителями и разлучать их было бы в высшей степени не гуманно.

— Кириллу дали 400 часов принудительных работ, — вспоминает Даша. — Сразу после этого мы расписались и он начал проявлять агрессию, так скажем, на законных основаниях. Говорил - я твой муж, ты должна беспрекословно меня слушать. Устраивал мне эмоциональные качели: в один день рассказывает, что я его принцесса, а на следующее утро швыряет в меня посудой, потому что не так улыбнулась ему.

Первый раз Кирилл избил жену через несколько месяцев после рождения дочери. Мужчина предложил двухмесячной малышке на завтрак яблоко, а когда Даша отобрала фрукт и назвала мужа дураком, он сломал супруге ребра.

— Пинал меня, кричал, что если еще раз с ним поспорю, он меня инвалидом сделает, — говорит девушка. — В этот же день я решила собрать вещи, забрать дочь и уйти от него, но он принялся угрожать, что не даст мне житья. Что подкараулит мою маму и убьёт её. Что у нас маленький посёлок и я никуда от него денусь.

Я действительно была напугана, и решила остаться.

Побег

С этого момента Кирилл начал колотить Дашу с завидной регулярностью. Делал это, как он сам охотно пояснял жене перед экзекуцией, для «поддержания спортивной формы»:

— Я рассказывала обо всем маме, говорила, какая я была дура, что сразу не послушала её. Мама неоднократно вызывала к нам полицию, но Кирилл через дверь отвечал им, что все нормально и беспокоиться не о чем — семейные проблемы решаются в семье. Этот ад растянулся почти на 4 года. Только этой зимой я наконец-то решилась на побег.

9 февраля девушка попросила маму в очередной раз вызвать наряд полиции. Когда стражи порядка постучали в дверь их квартиры, Даша бегом выскочила к сотрудникам и рассказала о побоях:

— Когда Кирилл понял, что я настроена серьезно, он побежал в спальню и схватил дочку. Прижал к себе и заявил, что не отдаст мне ребенка. Полицейские 5 часов уговаривали отпустить дочь. Он то плакал, то проклинал меня. В какой-то момент у меня мелькнуло чувство жалости, а потом вспомнила, что он не жалел меня, когда избивал и издевался. Забрала малышку и ушла в отдел, писать заявление.

Похищение

Официально Кирилл и Даша развелись в конце февраля. Опасаясь мести бывшего мужа, девушка переехала от матери на съемную квартиру в другой микрорайон. Эти меры предосторожности не помогли — Кирилл отыскал Дашу через пару недель.

— Сначала просто ходил под окнами и вопил всякую ересь, — делится девушка. — Видимо, не знал точно, в какой квартире я живу. Продолжал мне писать во всех соцсетях, а когда я его заблокировала, принялся отправлять сообщения через приложение «Сбера». К этому моменту я уже жила с молодым человеком.

Наверное, я дура, но я искренне считала, что дочь должна видеться с отцом. Устроила встречу, а он взял ребенка, посадил в машину и уехал. Два дня продержал дочку у бабушки, не отвечая на звонки. Конечно, я обращалась в полицию, но там сказали, что это семейные разборки и вмешиваться они не могут, так как Кирилл — отец ребенка. Имеет право с ним находиться.

Утром 19 марта мужчина в очередной раз попросил увидеться с дочкой и снова, без предупреждения, забрал ребенка и увез к бабушке. К квартире бывшей жены он вернулся уже ночью — пьяный и вооруженный гвоздодером:

— Ночью я проснулась от грохота — Кирилл разбил окно и забрался внутрь. Без лишних слов сначала ударил меня, а потом принялся избивать моего парня.

Бил жестоко, периодически оборачивался на меня и кричал: «Даша, пойдем со мной или я его убью прям здесь».

Чтобы прекратить этот ужас, я согласилась и пошла с ним, в чем была — лосины, футболка и тапочки на босу ногу.



Квартира, в которую ворвался Кирилл, располагалась на первом этаже.

Чудесное спасение

Уже сидя в машине Кирилл заявил, что им нужно кое-что «наверстать». После этого он изнасиловал бывшую жену прямо в автомобиле. Отвез её к своему гаражу и запер там.

— Через 10 минут Кирилл вернулся, дал мне одежду и изнасиловал еще раз, — продолжает рассказывать Даша. — Потом увез к бабушке — на пару они читали мне лекции, заявляя, что я мразь и шалава. Кирилл постоянно говорил, что ему ничего не будет, так как он утром уходит на СВО. Повторял, что ему надо всего лишь ночь продержать меня взаперти, а потом все это «утрясется».

Около двух часов ночи, дождавшись, пока бывший муж и его бабушка уснут, Даша тихонько прокралась в коридор, открыла дверь и побежала из квартиры. На щелчок замка первой отреагировала бабушка Кирилла. По словам Даши пожилая женщина крикнула: «Сбежала, шалава. Лови ее!».

— Я выскочила на улицу, пробежала метров 50, когда услышала голос Кирилла. Слава Богу, навстречу шли несколько мужчин, они буквально вырвали меня из его рук. Спросили, какая нужна помощь и я сказала, что мне нужно в Следственный комитет. Приехала в отдел, рассказала обо всем следователям. На следующий день Кирилла арестовали и поместили в СИЗО.



Дом, в который Кирилл перевез Дашу после похищения.

Планы насильника

Расследование уголовного дела заняло несколько месяцев. Уже в сентябре следователи передали материалы в прокуратуру, а уже оттуда дело направили в суд.

— Состоялось несколько заседаний и на каждом из них Кирилл заявляет о своей невиновности, — подытоживает Даша. — Более того, он открыто говорит, что уйдет на СВО, получит там ранение, вернется и убьет и меня, и маму.

Мне действительно страшно за наши жизни.

Бабушка Кирилла в беседе с журналистом Myslo подтвердила намерение внука отправиться в зону специальной военной операции. Правда, женщина отметила, что «ее мальчик не способен на убийство, пусть не ссут эти твари»:

— Даша — дура, так и напишите. Видеть не могу эту жабу *****. Какая нормальная баба пойдет и будет всем рассказывать, что её муж бьет? Это дело семейное! А эта виртуозка с двумя мужиками крутила, мой внук ни за что попал, получается. Разбил окно и дал ей гвоздодером? Правильно сделал. Я бы вообще убила эту натуральную идиотку, если бы мужиком была. А малой пойдет на СВО, само собой, зачем ему колония какая-то. Но убивать не станет он никого, повторяю. Эта тварь сама сдохнет, кашалотка мерзкая.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире подвергалась физическому, психологическому или сексуальному насилию. В российских семьях совершается 40% тяжких насильственных преступлений. В 75% случаев от домашнего насилия страдают женщины. В браке этот показатель возрастает до 91%.

Куда обращаться, если вы стали жертвой домашнего насилия — читайте здесь.