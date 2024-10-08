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В Алексине мужчину судят за призывы к финансированию ВСУ
Фото объединенной пресс-службе судебной системы и УСД в Тульской области. 

В Алексине мужчину судят за призывы к финансированию ВСУ

Туляк распространял информацию в соцсети.

В Алексине местный житель призывал финансировать украинских военных в американской соцсети. Он ограничил доступ к странице и размещал соответствующие посты с ноября 2023 года по март 2024 года. 

На него завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». 

«Он разместил записи с официальной страницы иностранной организации, содержащие призывы к оказанию финансовой помощи иностранной организации и сотрудничеству на конфиденциальной основе. В них содержались призывы к оказанию финансовой помощи подразделениям ВСУ, противостоящим российским военным в зоне СВО», — говорится в материалах дела.

Сегодня, 8 октября, прошло первое судебное заседание. Мужчину допросили, огласили материалы дела. Следующее заседание пройдет 23 октября.

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Автор:
сегодня, в 16:02 0
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