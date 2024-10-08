В Алексине мужчину судят за призывы к финансированию ВСУ

Фото объединенной пресс-службе судебной системы и УСД в Тульской области.

В Алексине местный житель призывал финансировать украинских военных в американской соцсети. Он ограничил доступ к странице и размещал соответствующие посты с ноября 2023 года по март 2024 года.

На него завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

«Он разместил записи с официальной страницы иностранной организации, содержащие призывы к оказанию финансовой помощи иностранной организации и сотрудничеству на конфиденциальной основе. В них содержались призывы к оказанию финансовой помощи подразделениям ВСУ, противостоящим российским военным в зоне СВО», — говорится в материалах дела.

Сегодня, 8 октября, прошло первое судебное заседание. Мужчину допросили, огласили материалы дела. Следующее заседание пройдет 23 октября.