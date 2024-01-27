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Бойся, он с тобой: как женщины становятся жертвами домашнего насилия и почему не спешат уходить от тиранов
Иллюстрации Кати Цангель – специально для Myslo.

Бойся, он с тобой: как женщины становятся жертвами домашнего насилия и почему не спешат уходить от тиранов

Поговорили с психологом, разобрали несколько примеров.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире подвергалась физическому, психологическому или сексуальному насилию. В российских семьях совершается 40% тяжких насильственных преступлений. В 75% случаев от домашнего насилия страдают женщины. В браке этот показатель возрастает до 91%.

Myslo — о жертвах домашнего насилия и сложностях их реабилитации.

«Пустячки» и наркозависимость

Вика (все имена героинь публикации изменены. — Прим. ред.) познакомилась с будущим мужем еще в школе. Вместе поступили в один университет, потом сыграли свадьбу, появился на свет первый ребенок. Безмятежную жизнь молодой семьи омрачали только редкие «пустячки», как называла их Виктория, главы семьи. Мужчина без какой-либо причины начинал обвинять жену едва ли не во всех смертных грехах, между делом бросая фразы вроде: «Такую дуру только я смогу терпеть. Кому ты еще понадобишься?..»

— Вика говорила, что с годами приступы «пустячков» у Влада случались все чаще и чаще, — рассказывает Myslo психолог проекта «Мой семейный центр» Наталья Зайцева. — Она терпела, потому что к 36 годам родила ему уже троих детей. Не чужой человек, как никак. А потом Влад подсел на наркотики. Спускал на них семейный бюджет, продавал вещи из дома.

Избивал Вику, если она перечила ему. Женщина обратилась к свекрови, но та открестилась от сына: мол, это ваша семья, решайте проблему сами. 

Побои Виктория терпела несколько лет. Потом наткнулась на рекламу тогда еще «Кризисного центра помощи женщинам». Позвонила на горячую линию, рассказала о проблеме и спустя пару дней приняла решение спрятаться от мужа в стационаре центра.

— Несмотря на то, что дети прямым текстом говорили ей, чтобы она не вздумала возвращаться к папе, Вика постоянно говорила, что хочет дать ему еще один шанс, — продолжает психолог. — Вспоминала, как хорошо им было вместе раньше. Была проведена колоссальная работа, чтобы она перестроилась и привыкла к мысли, что побои — это ненормально. Ничего удивительного в этом нет: если тебе каждый день внушают, что ты не нужна никому, то уверенность в себе постепенно теряется. Женщина на самом деле начинает считать, что с ней что-то не так, что она какая-то не такая.

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Отголоски прошлого

По мнению Натальи Зайцевой, женщины не обращаются за помощью, потому что просто не знают, куда идти. Думают, что эта проблема касается только их семьи и решать её нужно им самим.

Наталья Зайцева

— Плюс эта история тянется с давних пор — от идиотской присказки «бьет — значит любит». Ведь раньше как говорили: «Есть мужик — и хорошо. Не пьет — так вообще прекрасно». Только в последние несколько лет женщины начинают понимать, что любое насилие в семье неприемлемо. У кого есть внутренний стержень, те сразу же уходят. Но чаще всего женщины терпят унижение. Во многом из-за того, что им некуда идти, — нет связи с родственниками или друзьями. 

А связь эта, по мнению психолога, потеряна в том числе и из-за рамок, в которые свою жертву вгоняет муж-тиран. 

— При знакомстве мужчина ведет себя идеально. Женщина доверяет ему, думает, что он тот самый человек, который поддержит её, защитит и спасет. Он становится для нее целым миром. Миром, ради которого можно оборвать связи со своим окружением и жить только ради одобрительного взгляда или слова своего мужчины.

Как правило, у жертвы тирана заниженная самооценка.

А в какой-то момент мужчина показывает свою истинную сущность — и женщина понимает, что осталась с ним один на один. Вот и терпит. 

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Травмы родом из детства

Говоря о домашнем насилии, как-то само собой подразумевается, что речь идет исключительно о мужчинах. Однако стоит отметить, что и среди женщин есть те, кто превращает жизнь партнера в ад.

— Поведение тиранов связано с низким эмоциональным интеллектом, — рассуждает Наталья Зайцева. — Человек просто не умеет сдерживать себя. В большей степени это касается мужчин, но есть и женщины, которые не могут держать эмоции под контролем.

А идет это все из детства: человек видел подобную модель поведения в отношениях родителей и неосознанно переносит её на партнера.

Потом возникает привыкание — и у жертвы, и у тирана. Жертва воспринимает побои как должное, а тиран считает, что раз ему не дают отпор, то он все делает правильно.

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При этом сам агрессор страдает от чувства вины, отмечает психолог. А некоторые из них, подняв руку на партнера, сами обращаются за помощью и даже проходят курсы по управлению гневом:

— Такие истории, конечно, единичны, но случаются. Однако на приеме у психолога или психиатра такие люди делают упор на то, что они — хорошие, просто их партнеры не хотят переделывать себя под их стандарты ради их же блага. Люди, которые приходят добровольно, могут обуздать свои эмоции в будущем. Но если это делается против воли, то результат будет нулевым. Обычно к такой уловке прибегают те, кто стал слишком зависим от жертвы. Человек делает такой жест, проходит через пару консультаций, а потом все возвращается на круги своя, к сожалению.

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Стационар — не крепость

18-летняя Инга, до того как обратиться за помощью в «Мой семейный центр», несколько раз попадалась на похожую уловку. Её муж клялся, что пройдет терапию, и действительно записывался к специалистам, а возвращаясь домой, снова избивал супругу на глазах их ребенка.

— В её случае решающим фактором спасения стало то, что ей было куда уйти от агрессора, — вспоминает Наталья Зайцева. — У нее замечательные отношения с родителями. Проблема была в том, что муж выслеживал Ингу, она буквально не могла выйти на улицу, чтобы не наткнуться на него. Родители связались с нами, и мы забрали Ингу вместе с ребенком в стационар. Как всех жертв, мы настраивали ее на то, что жизнь не вертится вокруг её мужа. Взращивали самооценку, повторяли, что она не одна, — за ней помощь и поддержка центра. В итоге она подала документы на развод и смогла избавиться от этой деструктивной связи. 

Отметим, что специалисты центра в дальнейшем постоянно присутствуют в жизни каждого обратившегося к ним человека. Кураторы обзванивают женщин, консультируют их и помогают решать любые вопросы.

— Не надо думать, что наш стационар — это крепость, которую осаждают тираны, пока жертвы сидят там взаперти, — улыбается психолог. — Мы социализируем людей: находим работу, устраиваем детей в детские сады, помогаем решить вопросы с жильем.

Женщины не выходят от нас в никуда — у них есть все условия для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. 

 

Вместимость стационара проекта «Мой семейный центр» составляет около 30 семей. На начало 2024 года он заполнен наполовину. 

Круглосуточный телефон доверия: 56-46-36.

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сегодня, в 11:11 +4
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