УМВД: причиной смерти инвалида стали множественные травмы и ножевое ранение

Сегодня, 3 октября, мы написали про жестокое убийство 44-летнего инвалида в Туле. Подростки пришли в квартиру потерпевшего, жестоко избили его, обокрали и сбежали. Мужчина от полученных травм позже скончался в больнице.

В региональном УМВД заявили, что согласно предварительному заключению медиков причиной смерти стали множественные травмы и ножевое ранение.

— По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». В настоящее время указанные лица задержаны, в рамках расследуемого уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ведомства.