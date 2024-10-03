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УМВД: причиной смерти инвалида стали множественные травмы и ножевое ранение

УМВД: причиной смерти инвалида стали множественные травмы и ножевое ранение

Пресс-служба региональной полиции прокомментировала убийство на улице Кутузова.

Сегодня, 3 октября, мы написали про жестокое убийство 44-летнего инвалида в Туле. Подростки пришли в квартиру потерпевшего, жестоко избили его, обокрали и сбежали. Мужчина от полученных травм позже скончался в больнице.

В региональном УМВД заявили, что согласно предварительному заключению медиков причиной смерти стали множественные травмы и ножевое ранение. 

— По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». В настоящее время указанные лица задержаны, в рамках расследуемого уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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