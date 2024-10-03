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В Туле толпа подростков-националистов убила инвалида за нетрадиционную ориентацию

В Туле толпа подростков-националистов убила инвалида за нетрадиционную ориентацию

Мужчину жестоко избили в его же квартире. От полученных травм он через несколько дней умер в больнице.

В Туле трое несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации Myslo, преступление было совершено еще 28 сентября. 44-летний потерпевший, инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, познакомился на сайте знакомств с молодым мужчиной (по имеющимся данным, потерпевший был нетрадиционной ориентации) и пригласил его в гости для совместного времяпрепровождения.

Однако в квартиру потерпевшего явились пятеро разъяренных подростков, причисляющих себя к националистам. Трое из них с порога принялись избивать жертву, а двое малолеток снимали весь процесс на камеру. Чуть позже видео зверской расправы подростки разместили у себя в закрытом телеграм-канале.

Потерпевшего госпитализировали, но 30 сентября он скончался в больнице, не приходя в сознание.

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Личности подозреваемых установили в кратчайшие сроки — прямо напротив квартиры погибшего располагалась камера видеонаблюдения. Благодаря записям подростков идентифицировали, а потом и задержали. 

В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения. 

В региональном СК добавили, что подозреваемые также похитили имущество из квартиры потерпевшего:

— В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовое дело возбуждено по ст. 111 ч. 4 УК РФ.

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сегодня, в 12:04 +4
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