Названы самые дефицитные профессии в Тульской области

В Тульской области сейчас самые дефицитные профессии — это дворники (всего 0,7 резюме на вакансию при норме индекса конкуренции от 4 до 8), повара, пекари, кондитеры (0,8), администраторы магазинов (0,9), заведующие аптекой (1,0), мерчандайзеры (1,1), агрономы (1,1), маляры, штукатуры (1,2), слесари, сантехники (1,3), зоотехники (1,3), фармацевты (1,3).

Всего в Тульской области сейчас более 25 дефицитных профессий, ниже — 20 из них с самым низким индексом конкуренции:

Топ-15 самых дефицитных профессий в Тульской области:

Специализация индекс

конкуренции Дворник 0,7 Повар, пекарь, кондитер 0,8 Администратор магазина, администратор торгового зала 0,9 Заведующий аптекой 1,0 Мерчандайзер 1,1 Агроном 1,1 Маляр, штукатур 1,2 Слесарь, сантехник 1,3 Зоотехник 1,3 Фармацевт-провизор 1,3 Оператор call-центра, специалист контактного центра 1,3 Монтажник 1,3 Электромонтажник 1,5 Оператор производственной линии 1,9 Ветеринарный врач 2,0

В hh.ru говорят, что в последнее время наблюдается тренд на рабочие специальности. Согласно исследованию hh.ru, 61% опрошенных готовы сменить свою профессию на квалифицированную рабочую специальность. Это связано с острым дефицитом кадров, что приводит к росту зарплат и сокращению времени поиска работы. Самые привлекательные рабочие специальности: кондитер, пекарь, повар, швея, электрик, автомеханик, оператор конвейера, столяр и машинист.