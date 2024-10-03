Названы самые дефицитные профессии в Тульской области

В Тульской области сейчас самые дефицитные профессии — это дворники (всего 0,7 резюме на вакансию при норме индекса конкуренции от 4 до 8), повара, пекари, кондитеры (0,8), администраторы магазинов (0,9), заведующие аптекой (1,0), мерчандайзеры (1,1), агрономы (1,1), маляры, штукатуры (1,2), слесари, сантехники (1,3), зоотехники (1,3), фармацевты (1,3).
Всего в Тульской области сейчас более 25 дефицитных профессий, ниже — 20 из них с самым низким индексом конкуренции:
Топ-15 самых дефицитных профессий в Тульской области:
|
Специализация
|
индекс
|
Дворник
|
0,7
|
Повар, пекарь, кондитер
|
0,8
|
Администратор магазина, администратор торгового зала
|
0,9
|
Заведующий аптекой
|
1,0
|
Мерчандайзер
|
1,1
|
Агроном
|
1,1
|
Маляр, штукатур
|
1,2
|
Слесарь, сантехник
|
1,3
|
Зоотехник
|
1,3
|
Фармацевт-провизор
|
1,3
|
Оператор call-центра, специалист контактного центра
|
1,3
|
Монтажник
|
1,3
|
Электромонтажник
|
1,5
|
Оператор производственной линии
|
1,9
|
Ветеринарный врач
|
2,0
В hh.ru говорят, что в последнее время наблюдается тренд на рабочие специальности. Согласно исследованию hh.ru, 61% опрошенных готовы сменить свою профессию на квалифицированную рабочую специальность. Это связано с острым дефицитом кадров, что приводит к росту зарплат и сокращению времени поиска работы. Самые привлекательные рабочие специальности: кондитер, пекарь, повар, швея, электрик, автомеханик, оператор конвейера, столяр и машинист.