  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Луначарского туляк на электросамокате влетел в стоящий автомобиль - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Луначарского туляк на электросамокате влетел в стоящий автомобиль
Фото УГИБДД по Тульской области.

На ул. Луначарского туляк на электросамокате влетел в стоящий автомобиль

Молодому человеку потребовалась медицинская помощь.

30 сентября в 8.00 в Туле на улице Луначарского 21-летний молодой человек на арендованном электросамокате, двигаясь по проезжей части, врезался в стоящий автомобиль Lada Largus. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Водитель электросамоката получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. 

В Госавтоинспекции напомнили водителям электросамокатов, что движение по проезжей части дороги при наличии велосипедной дорожки или тротуара запрещено.
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:09 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
ДТП с электросамокатом

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляк погиб на СВО, а его дети спорят из-за выплат: дело рассмотрит суд
Туляк погиб на СВО, а его дети спорят из-за выплат: дело рассмотрит суд
В Туле продадут с молотка иномарки и земельные участки должников
В Туле продадут с молотка иномарки и земельные участки должников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.