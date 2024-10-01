На ул. Луначарского туляк на электросамокате влетел в стоящий автомобиль

Фото УГИБДД по Тульской области.

30 сентября в 8.00 в Туле на улице Луначарского 21-летний молодой человек на арендованном электросамокате, двигаясь по проезжей части, врезался в стоящий автомобиль Lada Largus. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Водитель электросамоката получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

В Госавтоинспекции напомнили водителям электросамокатов, что движение по проезжей части дороги при наличии велосипедной дорожки или тротуара запрещено.

