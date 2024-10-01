В Туле продадут с молотка иномарки и земельные участки должников

Фото УФССП по Тульской области.

Сумму имущества оценили почти в 10 миллионов рублей.

В Туле приставы выставили на аукцион имущество должников на общую сумму 9,9 миллиона рублей. Это земельные участки в Большой Туле, Алексинском и Одоевском районах Тульской области, автомобили Ford Focus, Peugeot 308, Kia Ceed.

Ближайшие торги состоятся 9 октября 2024 года в 11.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП».

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными электронной подписью, направляются в электронной форме на торговую площадку по адресу https://арест.вэтп.рф/ до 07.10.2024.