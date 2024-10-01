Туляк погиб на СВО, а его дети спорят из-за выплат: дело рассмотрит суд

Получили комментарий о спорной истории с выплатами. Напомним, две близкие погибшему военному женщины — взрослая дочь от первого брака и мать его маленького ребенка, с которой он не был расписан, — не могут договориться даже после его смерти. Подробности истории тут.

Сейчас проблему занимаются юристы Госюрбюро:

— Юристы Госюрбюро сопровождают Екатерину Никифорову в решении ее вопроса. Сотрудниками учреждения проанализирована ситуация, изучены документы. Решение вопроса возможно только в судебном порядке по причине того, что медицинское учреждение не выдает дубликат справки о смерти, без которой невозможно оформить свидетельство о смерти в органах ЗАГС.

Сотрудниками Госюрбюро было подготовлено исковое заявление в Пролетарский районный суд г. Тулы. На сегодняшний день исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

Юристы Госюрбюро в тесном контакте с заявителем. При рассмотрении заявления в суде Никифоровой Е. будет оказано юридическое сопровождение.