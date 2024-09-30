  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Бастрыкин заинтересовался историей с удержанием людей в рабстве у цыган - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Бастрыкин заинтересовался историей с удержанием людей в рабстве у цыган

Бастрыкин заинтересовался историей с удержанием людей в рабстве у цыган

Глава СК затребовал доклад о ходе проверки.

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе проверки по факту неправомерных действий, совершенных в отношении жителей Тульской области.

Напомним, в редакцию Myslo обратилась жительница Крыма, заявившая, что её бывшего мужа незаконно удерживают на территории Тульской области. Вместе с коллегами из «Альтернативы» мы съездили в Белёв, чтобы проверить, действительно ли там насильно держат людей. Из трудового рабства удалось спасти 10 человек.

По данному факту следственными органами СК России по Тульской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Тульской области Никите Севостьянову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:42 0
Другие статьи по темам
Прочее
трудовое рабствоБелевпроверкаСКнезаконное лишение свободыБастрыкинрепортаж

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Задержаны лже-чиновники тульского минздрава, выманившие у пенсионерки более 15 млн рублей
Задержаны лже-чиновники тульского минздрава, выманившие у пенсионерки более 15 млн рублей
В Донском предприниматель незаконно нанял на работу пять мигрантов
В Донском предприниматель незаконно нанял на работу пять мигрантов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.