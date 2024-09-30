Бастрыкин заинтересовался историей с удержанием людей в рабстве у цыган

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе проверки по факту неправомерных действий, совершенных в отношении жителей Тульской области.

Напомним, в редакцию Myslo обратилась жительница Крыма, заявившая, что её бывшего мужа незаконно удерживают на территории Тульской области. Вместе с коллегами из «Альтернативы» мы съездили в Белёв, чтобы проверить, действительно ли там насильно держат людей. Из трудового рабства удалось спасти 10 человек.

По данному факту следственными органами СК России по Тульской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Тульской области Никите Севостьянову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.