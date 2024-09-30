В Донском предприниматель незаконно нанял на работу пять мигрантов

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Один из них представил поддельное разрешение на пребывание в России.

В Донском индивидуальный предприниматель, выполняющий подрядные работы по благоустройству фасада строящегося многоквартирного дома на улице Октябрьской, нанял на работу пять иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу в России.

Во время проверки на строительном объекте один из них предъявил сотруднику прокуратуры подложный документ, якобы разрешающий его пребывание на территории России.

Материалы прокурорской проверки направлены в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».