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В Донском предприниматель незаконно нанял на работу пять мигрантов
Фото: ru.freepik.com.

В Донском предприниматель незаконно нанял на работу пять мигрантов

Один из них представил поддельное разрешение на пребывание в России.

В Донском индивидуальный предприниматель, выполняющий подрядные работы по благоустройству фасада строящегося многоквартирного дома на улице Октябрьской, нанял на работу пять иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу в России. 

Во время проверки на строительном объекте один из них предъявил сотруднику прокуратуры подложный документ, якобы разрешающий его пребывание на территории России.

Материалы прокурорской проверки направлены в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

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Автор:
сегодня, в 11:33 0
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