Задержаны лже-чиновники тульского минздрава, выманившие у пенсионерки более 15 млн рублей

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В банке женщину предупреждали о мошенниках, но она не поверила.

В начале прошедшей недели 72-летняя жительница Щекинского района, работающая в организации здравоохранения, в мессенджере WhatsApp получила сообщение от имени руководителя с указанием связаться с представителем министерства здравоохранения по Тульской области по указанному номеру телефона.

Полагая, что выполняет поручение руководителя, женщина связалась с «сотрудником министерства здравоохранения», который сообщил ей, что злоумышленники пытаются похитить имеющиеся на её банковских счетах личные сбережения и отправить их для финансирования террористов на территории Украины.

Следуя указаниям мошенников, женщина отправилась в одно из банковских отделений Щекино, где попыталась обналичить 3,5 миллиона рублей. Однако работники банка, обратив внимание на неестественное поведение потерпевшей, отказали ей в выдаче денег, рекомендовав явиться в банк на следующий день с одним из близких родственников, которые смогут подтвердить добровольный характер намерений заявителя.

О неудачной попытке женщина в тот же вечер проинформировала мошенников, которые посоветовали обратиться в другое отделение в Туле. Успешно сняв деньги, пенсионерка передала их «курьеру Центрального Банка» в целях проверки их подлинности и последующего внесения на «безопасный счет».

— На следующий день женщина, продолжая выполнять указания преступников, в банке Тулы обналичила оставшиеся личные сбережения на сумму более 12 млн рублей, которые также передала курьеру для внесения на «безопасный счет». Затем установила на свой смартфон программу удаленного доступа, при помощи которой злоумышленники удалили с телефона потерпевшей всю историю звонков и переписку, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Лишь на третий день женщина поняла, что стала жертвой мошенников. По факту хищения следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело. Курьеры, которым потерпевшая передала личные сбережения в результате более 15 млн рублей, задержаны, в настоящее время им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

