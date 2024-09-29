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В Белёве 10 человек держали в рабстве: СК начал проверку

В Белёве 10 человек держали в рабстве: СК начал проверку

Среди освобожденных - бывший участник СВО.

Пару дней назад мы опубликовали репортаж Артёма Жильцова «Обыкновенное рабство: журналист Myslo помог освободить 10 человек с цыганской фермы».

Напомним, в редакцию Myslo обратилась жительница Крыма, заявившая, что её бывшего мужа незаконно удерживают на территории Тульской области. Вместе с коллегами из «Альтернативы» мы съездили в Белёв, чтобы проверить, действительно ли там насильно держат людей.

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Сегодня, 29 сентября, сотрудники Следственного комитета сообщили, что организована проверка по факту незаконного лишения свободы людей на территории фермы в Белевском районе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

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вчера, в 22:22 +1
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