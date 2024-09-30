Погода в Туле 30 сентября: без осадков и до +20 °С

В Тульской области 30 сентября прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днем — +15…+20 °С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Прогноз составлен по данным Гидрометцентра.
В Тульской области 30 сентября прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днем — +15…+20 °С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
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