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В Туле школьник упал со спортивного оборудования головой вниз

В Туле школьник упал со спортивного оборудования головой вниз

Ребенок в состоянии средней степени тяжести.

В Туле сегодня, 24 сентября, в школе № 16 мальчик упал со спортивного оборудования головой вниз, сообщили очевидцы в соцсетях. 

Как стало известно Myslo, скорая добралась до учебного заведения за 14 минут. Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина. 

— Мальчик был осмотрен специалистами. Пациенту была рекомендована госпитализация. Однако, родители ребенка от нее отказались, — рассказали в региональном минздраве. 
 

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Автор:
сегодня, в 19:09 0
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