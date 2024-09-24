В Туле школьник упал со спортивного оборудования головой вниз

В Туле сегодня, 24 сентября, в школе № 16 мальчик упал со спортивного оборудования головой вниз, сообщили очевидцы в соцсетях.

Как стало известно Myslo, скорая добралась до учебного заведения за 14 минут. Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина.

— Мальчик был осмотрен специалистами. Пациенту была рекомендована госпитализация. Однако, родители ребенка от нее отказались, — рассказали в региональном минздраве.

