  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Лимиты на исходе: выдача ипотеки с господдержкой может закончиться в ноябре - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Лимиты на исходе: выдача ипотеки с господдержкой может закончиться в ноябре

Лимиты на исходе: выдача ипотеки с господдержкой может закончиться в ноябре

На данный момент крупные банки приостановили выдачу жилищных кредитов или ужесточили условия.

По данным ДОМ.РФ, в распоряжении банков имеется 427 млрд рублей на выдачи ипотеки по госпрограмме, но они сконцентрированы у небольших игроков. Крупнейшие банки страны еще на прошлой неделе прекратили принимать заявки или ужесточили условия для заемщиков. Имеющейся у банков суммы на выдачу ипотеки хватит до ноября, сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин.

В ведомстве отметили, что дальнейшее решение о продлении финансирования будет зависеть от динамики рынка. Мониторинг ее продлится до конца года, после чего рассмотрят необходимость увеличения объема возмещаемых банкам-участникам программы недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой льготной ипотеки.

В последний раз новые лимиты по семейной ипотеке выделили в июле, после изменения ее условий они увеличились на 1 трлн рублей. К 19 сентября у банков осталась возможность выдать таких ссуд в общей сложности на 427 млрд рублей, следует из самой актуальной статистики ДОМ.РФ. Это с одной стороны много: для сравнения, за прошлый месяц по этой госпрограмме банки выдали кредитов на 173 млрд рублей. С другой — не очень: большая часть 427 млрд рублей находится мелких игроков рынка. Крупные банки выдали практически все имеющиеся на эти цели деньги.

«Из-за исчерпания лимитов выдачи по семейной ипотеке на прошлой неделе приостановили „Сбер“, РСХБ, „Уралсиб“ и Почта Банк. Помимо того, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк повысили первоначальный взнос по кредитам, оформленным по этой госпрограмме, до 50,1%», — говорится в публикации.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 18:36 +2
Другие статьи по темам
Событие
ипотекальготная ипотека
Место
ТулаТульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле школьник упал со спортивного оборудования головой вниз
В Туле школьник упал со спортивного оборудования головой вниз
Где тулякам в октябре получить бесплатную консультацию юриста
Где тулякам в октябре получить бесплатную консультацию юриста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.