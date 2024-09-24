Лимиты на исходе: выдача ипотеки с господдержкой может закончиться в ноябре

По данным ДОМ.РФ, в распоряжении банков имеется 427 млрд рублей на выдачи ипотеки по госпрограмме, но они сконцентрированы у небольших игроков. Крупнейшие банки страны еще на прошлой неделе прекратили принимать заявки или ужесточили условия для заемщиков. Имеющейся у банков суммы на выдачу ипотеки хватит до ноября, сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин.

В ведомстве отметили, что дальнейшее решение о продлении финансирования будет зависеть от динамики рынка. Мониторинг ее продлится до конца года, после чего рассмотрят необходимость увеличения объема возмещаемых банкам-участникам программы недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой льготной ипотеки.

В последний раз новые лимиты по семейной ипотеке выделили в июле, после изменения ее условий они увеличились на 1 трлн рублей. К 19 сентября у банков осталась возможность выдать таких ссуд в общей сложности на 427 млрд рублей, следует из самой актуальной статистики ДОМ.РФ. Это с одной стороны много: для сравнения, за прошлый месяц по этой госпрограмме банки выдали кредитов на 173 млрд рублей. С другой — не очень: большая часть 427 млрд рублей находится мелких игроков рынка. Крупные банки выдали практически все имеющиеся на эти цели деньги.

«Из-за исчерпания лимитов выдачи по семейной ипотеке на прошлой неделе приостановили „Сбер“, РСХБ, „Уралсиб“ и Почта Банк. Помимо того, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк повысили первоначальный взнос по кредитам, оформленным по этой госпрограмме, до 50,1%», — говорится в публикации.