За удар полицейского в лицо житель Новомосковска отправится на 2,5 года в колонию строгого режима

Фото Артема Жильцова.

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Новомосковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.

Суд установил, что вечером 9 июня полицейский заметил нетрезвого мужчину, который находился возле одного из супермаркетов.

— На требование представителя власти о прекращении противоправных действий, связанных с нарушением общественного порядка, мужчина не отреагировал и оказал противодействие сотруднику полиции. Подсудимый умышленно ударил полицейского кулаком в лицо, причинив ему физическую боль и ушиб нижней челюсти, — сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области.

Приговором суда новомосковец признан виновным. Учитывая то, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2,5 год. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения в виде заключения под стражу.

