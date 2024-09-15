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Чумовые еноты, бумажный театр и неподражаемая клоунада: чем запомнился первый день «Театрального дворика»

Чумовые еноты, бумажный театр и неподражаемая клоунада: чем запомнился первый день «Театрального дворика»

Ходулисты Happy People Project встречали туляков в Кремлевском парке, приглашая на сказочный променад. Здесь 14 сентября начался фестиваль уличного театра.

35 театральных, музыкальных и цирковых коллективов — более 250 артистов оригинальных жанров из 8 городов России приехали на выходные в Тулу, чтобы вновь устроить праздник театра на улицах города. 

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В субботу в Кремлевском сквере на пяти локациях состоялось порядка 20 представлений самого разного жанра. Фестиваль проходит в Туле уже в 16-й раз и многие зрители — давние поклонники уличных спектаклей и артистов. Театр «СоЛу» (г. Санкт-Петербург) — в числе фаворитов у туляков. «Карнавал Солнца и Луны» и «Нашествие енотов» давно уже в сердцах зрителей. В этом году удалось эти спектакли увидеть вновь.

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— Мы очень любим «Театральный дворик», это был наш первый фестиваль, на котором мы выступали. Тогда мы только начинали и в репертуаре были только визуальные постановки-пантомимы. Их мы с удовольствием показали тулякам: «Карнавал Солнца и Луны» и «Нашествие енотов». Но мы в последнее время добавляем в свой репертуар и текстовые спектакли. Они сохраняют комедийный жанр, но более серьезные. Это «Великий гусляр» Киры Булычева и «Сон в летнюю ночь» В. Шекспира. Нас привыкли на фестивале воспринимать в одном формате, но в будущем будем наблюдать, как новые спектакли обретают своих поклонников, — рассказала Маша Плаксина, режиссер, художник и актриса театра «СоЛу».

С премьерой спектакля приехали в Тулу еще одни любимцы публики — театр «ARTist» из Череповца. 9 сентября ему исполнилось 15 лет. Последние несколько лет день рождения коллектива артисты отмечают участием в «Театральном дворике».

Многие давние поклонники фестиваля помнят яркую сказочную фантазию «Люди-рыбы», переносящая зрителя в подводный мир, где он может плавать с причудливыми морскими обитателями. Помимо этого представления на «Театральный дворик-2024» артисты привезли и новое.

Юлия Толбузина, руководитель театрального коллектива:

Юлия Толбузина

— Мы любим выступать в Туле, ваш зритель может осилить и серьезную постановку, и пантомиму, где вообще ни одного слова нет. «Как завещала Лариса…» — новый спектакль. Мы его сделали в этом году для нашего фестиваля в Череповце, премьера состоялась 31 августа. В Туле мы сыграли его во второй раз. Вдохновила на постановку Вера Щедрина из Самары, хореограф театра «Пластилиновый дождь». Она к нам приезжала несколько лет назад и ставила номер. «Как завещала Лариса…» — это история о девушках, которые ищут свою любовь и готовы влюбляться в первого встречного, но что, если все это стереотипы?

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Помимо «Карнавала Солнца и Луны» многие туляки помнят самый первый спектакль, с которым артисты были впервые на фестивале — «Белки в кругосветке». Зрители, особенно юные, полюбили их с первого взгляда.

— Мы выступали в субботу, а в воскресенье многие зрители пришли вновь и принесли нам нарисованных белок, пряник с белочкой, нахвалили, нацеловали. До сих пор есть люди, которые видят в лесу или парке белку, фотографируют и нам в ВКонтакте присылают, мол, мы помним про вас. Это очень приятно!

Алексей Чижов, артист театра и кино — хранитель японского традиционного театра — комишибай.

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— Комишибай в переводе означает «бумажная драма». Именно он стал отправной точкой для манги и аниме. В Европе комишибай обрел популярность в 18 веке. Сейчас он уже массовым спросом не пользуется. Кстати, когда появился телевизор, его первое время называли комишибай-тв. Мне нравятся бумажные спектакли, они камерные и уютные. Так родился «Бумажный спектакль». Это не коммерческий проект, а мое хобби. Я показываю этот спектакль в парке в Москве и вот приехал с ним в Тулу.

Спектакль короткий, длится всего 8 минут. Но детки в восторге. Они будто подсматривают в сказочный портал, где рыцарь сражается с драконом и, конечно же, по закону жанра, побеждает его!

По итогу первого фестивального дня туляки засыпали благодарностями соцсети организаторов фестиваля и артистов:

Ирина Трушина: «Чудесный день, замечательные артисты!!! Спасибо большое за доброе выступление театру Пампуш!!! Очень рады вас видеть всегда!!! Организаторам отдельное спасибо за праздник»

Александр Шарапов: «Сегодня побывал на первом дне этого замечательного праздника! Нет слов, одни эмоции!!! Спасибо всем артистам и организаторам! Браво!!!»

Марина Сергеенко: «Впечатлений море, эмоции зашкаливают, внучка хохотала от души над енотами. А клоун Чук очаровал нас. Театр Солнца и Луны — обожаем вас. Огромное спасибо организаторам за праздник».

Болоховская Детская музыкальная школа: «Потрясающий, долгожданный день! Впечатляющий моноспектакль от Андрея Кислицина, тронул до глубины души! Наши любимые питерские еноты! Спасибо большое организаторам и всем артистам за такой прекрасный праздник!»

 

Сегодня фестиваль продолжается во дворе «Ликерки Лофт». Представления продлятся до 21.00. Если еще не были, не упустите возможность прикоснуться к прекрасному миру уличного театра.

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