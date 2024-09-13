Водителю, устроившего драку на улице Бондаренко в Туле, предъявлено обвинение

Конфликт начался с того, что женщина с ребенком попросила водителя Lada Vesta убрать автомобиль, чтобы заехать на своей машине во двор.

Инцидент произошел 11 августа во дворе многоквартирного дома на улице Бондаренко. Там завязалась драка между местным жителем и водителем белой Lada Vesta, перекрывшим проезд во двор дома.

Конфликт начался с того, что женщина с ребенком на красном Renault попросила водителя Lada Vesta убрать автомобиль, чтобы заехать во двор. Там два шлагбаума, но у нее был доступ только в один из них. В ответ водитель отечественного авто начал хамить и угрожать. Черный Skoda пытался выехать, но не смог. Увидев ситуацию, местный житель, водитель Skoda, встал на сторону женщины. Из белой «Весты» вышли трое мужчин и началась потасовка.

«С целью пресечения нарушения общественного порядка мужчина сделал водителю замечание, в ответ на которое последний демонстративно подверг местного жителя физическому насилию», — так описывается ситуация в материалах дела.

О возбуждении уголовного дела дал поручение председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В настоящее время следователем собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о причастности водителя автомобиля к хулиганству. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кстати, устроивший драку на улице Бондаренко в Туле, записал видео с извинениями, сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

— Я раскаиваюсь и извиняюсь перед всеми, кто участвовал в конфликте, — отметил задержанный.

Расследование уголовного дела находиться на завершающей стадии.

Следственные органы обращаются к гражданам! Если Вы стали очевидцем указанных событий, или обладаете сведениями о совершении обвиняемым иных правонарушений, просьба сообщить об этом в следственный отдел по Пролетарскому району города Тулы по номеру телефона: 8(4872)45-70-18.