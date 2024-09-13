Водителю, устроившего драку на улице Бондаренко в Туле, предъявлено обвинение

Инцидент произошел 11 августа во дворе многоквартирного дома на улице Бондаренко. Там завязалась драка между местным жителем и водителем белой Lada Vesta, перекрывшим проезд во двор дома.
Конфликт начался с того, что женщина с ребенком на красном Renault попросила водителя Lada Vesta убрать автомобиль, чтобы заехать во двор. Там два шлагбаума, но у нее был доступ только в один из них. В ответ водитель отечественного авто начал хамить и угрожать. Черный Skoda пытался выехать, но не смог. Увидев ситуацию, местный житель, водитель Skoda, встал на сторону женщины. Из белой «Весты» вышли трое мужчин и началась потасовка.
«С целью пресечения нарушения общественного порядка мужчина сделал водителю замечание, в ответ на которое последний демонстративно подверг местного жителя физическому насилию», — так описывается ситуация в материалах дела.
О возбуждении уголовного дела дал поручение председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В настоящее время следователем собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о причастности водителя автомобиля к хулиганству. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кстати, устроивший драку на улице Бондаренко в Туле, записал видео с извинениями, сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».
— Я раскаиваюсь и извиняюсь перед всеми, кто участвовал в конфликте, — отметил задержанный.
Расследование уголовного дела находиться на завершающей стадии.
Следственные органы обращаются к гражданам! Если Вы стали очевидцем указанных событий, или обладаете сведениями о совершении обвиняемым иных правонарушений, просьба сообщить об этом в следственный отдел по Пролетарскому району города Тулы по номеру телефона: 8(4872)45-70-18.