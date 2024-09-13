Редакция Myslo объявляет конкурс на название для нового моста через Упу!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Долгожданный мост через Упу в Туле практически готов. Осталось совсем немного до официального открытия. А пока идут заключительные работы, призываем вас, дорогие читатели, принять участие в жизни города.

Редакция портала Myslo и газеты «Слобода» объявляет конкурс на лучшее народное название для моста.

Пусть он носит теплое и позитивное название, возможно, связанное с историей, очень местное и очень тульское.

Присылайте ваши варианты до 22 сентября включительно на почту [email protected] с пометкой «Название нового моста» или оставляйте в комментариях под этой новостью на сайте, в нашем телеграм-канале или в группе ВКонтакте.

Автор лучшего, по нашему мнению, варианта с обоснованием названия получит приз от редакции Myslo. Информацию передадим в администрацию Тулы, вдруг властям что-то приглянется).

Ждем ваши варианты.