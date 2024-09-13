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Редакция Myslo объявляет конкурс на название для нового моста через Упу!
Фото Дмитрия Дзюбина.

Редакция Myslo объявляет конкурс на название для нового моста через Упу!

Ждем ваши варианты.

Долгожданный мост через Упу в Туле практически готов. Осталось совсем немного до официального открытия. А пока идут заключительные работы, призываем вас, дорогие читатели, принять участие в жизни города.

Редакция портала Myslo и газеты «Слобода» объявляет конкурс на лучшее народное название для моста.

Пусть он носит теплое и позитивное название, возможно, связанное с историей, очень местное и очень тульское.

Присылайте ваши варианты до 22 сентября включительно на почту [email protected] с пометкой «Название нового моста» или оставляйте в комментариях под этой новостью на сайте, в нашем телеграм-канале или в группе ВКонтакте.

Автор лучшего, по нашему мнению, варианта с обоснованием названия получит приз от редакции Myslo. Информацию передадим в администрацию Тулы, вдруг властям что-то приглянется). 

Ждем ваши варианты.

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Фотограф:
сегодня, в 16:07 +1
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