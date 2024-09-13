Туляки сняли клип на песню «Родная земля»

Для клипа был записан кавер на эту композицию.

Ко Дню города музыкальные и танцевальные коллективы, а также вокалисты Тульской области объединились, чтобы создать клип на песню «Родная земля».

В проекте приняли участие 17 творческих коллективов и 80 исполнителей.