Туляки сняли клип на песню «Родная земля»

Ко Дню города музыкальные и танцевальные коллективы, а также вокалисты Тульской области объединились, чтобы создать клип на песню «Родная земля».
В проекте приняли участие 17 творческих коллективов и 80 исполнителей.
Для клипа был записан кавер на эту композицию.
Ко Дню города музыкальные и танцевальные коллективы, а также вокалисты Тульской области объединились, чтобы создать клип на песню «Родная земля».
В проекте приняли участие 17 творческих коллективов и 80 исполнителей.
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