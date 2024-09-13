  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В высотке на улице Максима Горького в Туле загорелся балкон - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки сняли клип на песню «Родная земля»

Туляки сняли клип на песню «Родная земля»

Для клипа был записан кавер на эту композицию.

Ко Дню города музыкальные и танцевальные коллективы, а также вокалисты Тульской области объединились, чтобы создать клип на песню «Родная земля».

В проекте приняли участие 17 творческих коллективов и 80 исполнителей.

Сюжет: День города-2024
Стала известна программа фестиваля «Театральный дворик»
Жизнь Тулы и области
Стала известна программа фестиваля «Театральный дворик»
сегодня, в 13:33, 3 1105 -2
Здоровый завтрак и любимое варенье Толстого: в День города в Туле состоится гастрономический фестиваль
Жизнь Тулы и области
Здоровый завтрак и любимое варенье Толстого: в День города в Туле состоится гастрономический фестиваль
вчера, в 15:11, 7 1602 0
Как Тула отпразднует День города: полная афиша
Жизнь Тулы и области
Как Тула отпразднует День города: полная афиша
9 сентября, в 16:38, 26 16407 5
Фестиваль «Театральный дворик» пройдет в Туле 14 и 15 сентября
Жизнь Тулы и области
Фестиваль «Театральный дворик» пройдет в Туле 14 и 15 сентября
22 августа, в 18:06, 6 2147 2

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:35 +8
Другие статьи по темам
Событие
клипРодная земля
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Водителю, устроившего драку на улице Бондаренко в Туле, предъявлено обвинение
Водителю, устроившего драку на улице Бондаренко в Туле, предъявлено обвинение
Донской удостоился почётного знака «Город воинской доблести»
Донской удостоился почётного знака «Город воинской доблести»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.