«Трое на одного»: в Туле на улице Бондаренко мужчины подрались на въезде во двор дома

СУ СК по Тульской области устанавливает обстоятельства конфликта с участием нескольких мужчин в Пролетарском районе. Накануне, 11 августа, на улице Бондаренко завязалась драка между местным жителем и водителем белой Lada Vesta, перекрывшим проезд во двор дома.

Как стало известно Myslo, конфликт начался с того, что женщина с ребенком на красном Renault попросила водителя Lada Vesta убрать автомобиль, чтобы заехать во двор. Там два шлагбаума, но у нее был доступ только в один из них.

В ответ водитель отечественного авто начал хамить и угрожать. Черный Skoda пытался выехать, но не смог. Увидев ситуацию, местный житель, водитель Skoda, встал на сторону женщины. Из белой «Весты» вышли трое мужчин и началась потасовка.

— По поручению руководителя следственного управления СК России по Тульской области организована процессуальная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.