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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за драки мужчин на улице Бондаренко в Туле

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за драки мужчин на улице Бондаренко в Туле

Исполнение поручения поставлено на контроль в СК РФ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался дракой на улице Бондаренко в Туле, сообщает пресс-служба регионального СК. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело. 

Доклад о деле Бастрыкину представит руководитель регионального следственного управления Владимир Усов. Процессуальную проверку проводят по статье «Хулиганство». 

Напомним, инцидент произошел 11 августа. На улице Бондаренко завязалась драка между местным жителем и водителем белой Lada Vesta, перекрывшим проезд во двор дома. Как стало известно Myslo, конфликт начался с того, что женщина с ребенком на красном Renault попросила водителя Lada Vesta убрать автомобиль, чтобы заехать во двор. 

В ответ водитель отечественного авто начал хамить и угрожать. Водитель на черной Skoda пытался выехать, но не смог. Увидев ситуацию, местный житель встал на сторону женщины. Из белой Vesta вышли трое мужчин, и началась потасовка.

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Автор:
сегодня, в 09:45 0
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