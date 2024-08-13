Бастрыкин поручил возбудить дело из-за драки мужчин на улице Бондаренко в Туле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался дракой на улице Бондаренко в Туле, сообщает пресс-служба регионального СК. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело.

Доклад о деле Бастрыкину представит руководитель регионального следственного управления Владимир Усов. Процессуальную проверку проводят по статье «Хулиганство».

Напомним, инцидент произошел 11 августа. На улице Бондаренко завязалась драка между местным жителем и водителем белой Lada Vesta, перекрывшим проезд во двор дома. Как стало известно Myslo, конфликт начался с того, что женщина с ребенком на красном Renault попросила водителя Lada Vesta убрать автомобиль, чтобы заехать во двор.

В ответ водитель отечественного авто начал хамить и угрожать. Водитель на черной Skoda пытался выехать, но не смог. Увидев ситуацию, местный житель встал на сторону женщины. Из белой Vesta вышли трое мужчин, и началась потасовка.