В Туле хулигана, устроившего драку на улице Бондаренко, отправили под домашний арест

В Туле суд отправил под домашний арест уроженца стран Закавказья. Речь идет о мужчине, который устроил драку на улице Бондаренко. Он был за рулем белой Lada Vesta.

Напомним, инцидент произошел 11 августа. Драка завязалась между местным жителем и водителем белой «Весты», перекрывшим проезд во двор дома. Как стало известно Myslo, конфликт начался с того, что женщина с ребенком на красном Renault попросила водителя Lada Vesta убрать автомобиль, чтобы заехать во двор.

В ответ водитель отечественного авто начал хамить и угрожать. Водитель на черной Skoda пытался выехать, но не смог. Увидев ситуацию, местный житель встал на сторону женщины. Из белой Vesta вышли трое мужчин, и началась потасовка.

В ходе расследования силовики выяснили, что подозреваемый уклонился от воинского учёта и нарушил правила дорожного движения, в связи с чем привлечен к административной ответственности.

— Следователями проведены обыски в автомобиле и жилище подозреваемого лица, допрошены свидетели и потерпевший. Назначены необходимые судебные экспертизы. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сейчас специалисты проверяют законность получения фигурантом гражданства России. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».