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Хулиган, устроивший драку на улице Бондаренко в Туле, записал видео с извинениями
Фото из telegram-канала «Тула. ЭкстремиZм».

Хулиган, устроивший драку на улице Бондаренко в Туле, записал видео с извинениями

Зачинщик драки раскаялся в своем поступке.

Хулиган, устроивший драку на улице Бондаренко в Туле, записал видео с извинениями, сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм». 

— Я раскаиваюсь и извиняюсь перед всеми, кто участвовал в конфликте, — отметил задержанный. 

Напомним, суд отправил уроженца стран Закавказья под домашний арест. В ходе расследования силовики выяснили, что подозреваемый уклонился от воинского учёта и нарушил правила дорожного движения, в связи с чем привлечен к административной ответственности. Сейчас специалисты проверяют законность получения фигурантом гражданства России. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». 

Инцидент произошел 11 августа. Драка завязалась между местным жителем и задержанным — водителем белой «Весты», перекрывшим проезд во двор дома. Как стало известно Myslo, конфликт начался с того, что женщина с ребенком на красном Renault попросила водителя Lada Vesta убрать автомобиль, чтобы заехать во двор. 

В ответ водитель отечественного авто начал хамить и угрожать. Водитель на черной Skoda пытался выехать, но не смог. Увидев ситуацию, местный житель встал на сторону женщины. Из белой Vesta вышли трое мужчин, и началась потасовка.
 

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Автор:
сегодня, в 10:41 −3
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