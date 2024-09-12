В Узловском районе мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Узловском районе сегодня, 12 сентября, ночью случился пожар в многоквартирном жилом доме на улице Куйбышева в поселке Дубовка. Спасателям регионального МЧС понадобилось 6 минут, чтобы доехать до места происшествия.

В 4 утра пожарные приступили к ликвидации горения. Потушить дом удалось только к 5.10.

— К сожалению, при пожаре погиб один человек. В результате происшествия кровля сгорела и обрушилась на площади 50 кв.м, две комнаты обгорели на площади 6 кв.м, — сообщили в региональном ведомстве.

На месте происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.