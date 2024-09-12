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В Узловском районе мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Узловском районе мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме

До места происшествия спасатели добирались 6 минут.

В Узловском районе сегодня, 12 сентября, ночью случился пожар в многоквартирном жилом доме на улице Куйбышева в поселке Дубовка. Спасателям регионального МЧС понадобилось 6 минут, чтобы доехать до места происшествия.

В 4 утра пожарные приступили к ликвидации горения. Потушить дом удалось только к 5.10. 

— К сожалению, при пожаре погиб один человек. В результате происшествия кровля сгорела и обрушилась на площади 50 кв.м, две комнаты обгорели на площади 6 кв.м, — сообщили в региональном ведомстве. 

На месте происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.

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Автор:
сегодня, в 09:18 0
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пожарпогибшийГУ МЧС России по Тульской области
 

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