В Тульской области около 50 тысяч детей сделали прививку от гриппа

Фото Дмитрия Дзюбина.

Вакцинация в сентябре дает время организму стать более устойчивым к вирусу.

В Тульской области запланировано привить больше 668 тысяч человек, в том числе — больше 128 тысяч детей. Прививку делают вакциной «Ультрикс Квадри» в поликлиниках, детских садах и школах. Специалисты привили более 50 тысяч детей — это больше 37% от плана.

— Детям с 6 месяцев до трехлетнего возраста вакцинация проводится дважды с интервалом в месяц. После этого возраста — однократно. Прививка помогает защитить детей от распространения инфекций в организованных коллективах в детских садах и школах, а также обеспечить непрерывный учебный процесс, — сказал министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

Вакцинация в сентябре дает время организму стать более устойчивым к вирусу, а в перспективе — снизить риск массового распространения гриппа.