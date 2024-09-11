В Заречье перекладывают магистральный водовод длиной 25 км

В Заречье идут работы по перекладке магистрального водовода от Обидимо-Упкинского водозабора. Специалистам предстоит заменить 4 участка водовода общей протяженностью 25,1 км. Стоимость работ – 1,3 млрд рублей.

Сейчас ведутся работы по строительству трёх участков водоводов Обидимо-Упкинского водозабора. Задействованы 22 единицы техники и больше 40 рабочих. Проложено 12,9 км трубопроводов. Трубы диаметром 700 мм прокладывают методом горизонтального бурения, а также открытым способом, опуская в траншеи. Ход работ контролирует «Тулагорводоканал».

До конца года планируется построить водоводы 1-го и 2-го подъема Обидимо-Упкинского водозабора, водовод 1-го подъема Окских скважин № 4 и 5. Прокладка еще одного участка водовода протяженностью порядка 1, 5 км запланирована на 2025 год. Обидимо-Упкинский водовод снабжает водой около 120 тысяч жителей Заречья.