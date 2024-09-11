  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Зарерчье перекладывают магистральный водовод длиной 25 км - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Заречье перекладывают магистральный водовод длиной 25 км

В Заречье перекладывают магистральный водовод длиной 25 км

Общая стоимость проводимых работ – 1,3 млрд рублей.

В Заречье идут работы по перекладке магистрального водовода от Обидимо-Упкинского водозабора. Специалистам предстоит заменить 4 участка водовода общей протяженностью 25,1 км. Стоимость работ – 1,3 млрд рублей.

Сейчас ведутся работы по строительству трёх участков водоводов Обидимо-Упкинского водозабора. Задействованы 22 единицы техники и больше 40 рабочих. Проложено 12,9 км трубопроводов. Трубы диаметром 700 мм прокладывают методом горизонтального бурения, а также открытым способом, опуская в траншеи. Ход работ контролирует «Тулагорводоканал».  

До конца года планируется построить водоводы 1-го и 2-го подъема Обидимо-Упкинского водозабора, водовод 1-го подъема Окских скважин № 4 и 5.  Прокладка еще одного участка водовода протяженностью порядка 1, 5 км запланирована на 2025 год.  Обидимо-Упкинский водовод снабжает водой около 120 тысяч жителей Заречья. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация ТулыОбидимо-Упкинский водоводтрубыводоснабжение
Место
ТулаЗареченский округ

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Узловском районе мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме
В Узловском районе мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме
В двух районах Тулы 12 сентября частично отключат воду
В двух районах Тулы 12 сентября частично отключат воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.