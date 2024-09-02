Больше 30 тульских водителей на выходных сели за руль подшофе

С 30 августа по 1 сентября сотрудникамии тульской Госавтоинспекции был установлен 31 водитель, севший за руль в состоянии опьянения. Девять человек были пьяны, шестеро вдобавок к этому не имели водительского удостоверения, 12 водителей отказались «подуть в трубочку».
Ещё два «отказника» не смогли предъявить водительские права ввиду их отсутствия, а двоих уже ловили за нетрезвую езду, поэтому теперь им придётся отвечать по всей строгости УК РФ.
Госавтоинспекция Тульской области напоминает: пьяное вождение грозит штраф в размере 30000 рублей и лишением права управления сроком от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до двух лет.
Уважаемые участники дорожного движения!
Не оставайтесь равнодушными к проблеме нарушения ПДД. Если вам стало известно о фактах нетрезвого вождения, сообщите об этом по телефонам:
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13.