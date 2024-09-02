Бесплатные экскурсии для детей участников СВО продлили на осень

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании под руководством врио главы Тульской области Дмитрия Миляева.

Министр труда и соцзащиты Татьяна Абросимова доложила, что с 12 июня экскурсии посетили более 2500 человек, в том числе более 1400 детей. В поездки отправляются группы ребят из разных районов Тульской области.

Выбрать понравившийся тур и записаться в группу можно на сайте «МыВместеТула».

По просьбам родителей и маленьких туляков экскурсионные туры будут продолжены осенью в выходные дни.

- Очень хорошо, что мы продолжаем организовывать это доброе дело, чтобы ребята могли бесплатно путешествовать по самым красивым местам региона, - сказал Дмитрий Миляев.