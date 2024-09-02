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Бесплатные экскурсии для детей участников СВО продлили на осень
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Бесплатные экскурсии для детей участников СВО продлили на осень

Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании под руководством врио главы Тульской области Дмитрия Миляева.

Министр труда и соцзащиты Татьяна Абросимова доложила, что с 12 июня экскурсии посетили более 2500 человек, в том числе более 1400 детей. В поездки отправляются группы ребят из разных районов Тульской области.

Выбрать понравившийся тур и записаться в группу можно на сайте «МыВместеТула».

По просьбам родителей и маленьких туляков экскурсионные туры будут продолжены осенью в выходные дни.

- Очень хорошо, что мы продолжаем организовывать это доброе дело, чтобы ребята могли бесплатно путешествовать по самым красивым местам региона, - сказал Дмитрий Миляев.

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