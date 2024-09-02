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Какие дома Тулы будут обесточены 3 сентября

Какие дома Тулы будут обесточены 3 сентября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Кирова, 142-156 (чётн.), 115-125 (нечётн.), 115, 146, 154, 156,
  • ул. Декабристов, 43-51 (нечётн.), 56-72 (чётн.), 94, 57, 82, 84,
  • ул. Патронная, 32-40, 44-54, 64-66 (чётн.),
  • ул. Марата, 146-156 (чётн.),
  • пос. Хомяково: ул. Архангельская,
  • 1-й Архангельский пр-д,
  • 2-й Архангельский пр-д,
  • пос. Косая Гора: ул. Луговая, 1-13,
  • ул. Тюрина, 28-34 (чётн.),
  • ул. Рыкова, 1-7 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • ул. Харитошкина, 5, 6,
  • ул. Синицина, 41-65 (нечётн.).

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