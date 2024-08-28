В Киреевске на улице Первомайской ночью сгорел частный дом

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

В Киреевске ночью загорелся дом на улице Первомайской. Первые подразделения регионального МЧС прибыли на место происшествия спустя 6 минут.



Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев при пожаре никто не пострадал. В доме выгорела кухня, прихожая, ванная, образовался прогар в потолочном перекрытии, обгорела обрешетка кровли по всей площади, выгорела пристройка.

— Огонь ликвидировал 21 специалист и 6 единиц техники МЧС России. Причину возгорания предстоит установить дознавателям спасательного ведомства, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.