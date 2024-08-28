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За высадку инвалидов из общественного транспорта водителям грозит штраф

За высадку инвалидов из общественного транспорта водителям грозит штраф

Соответствующий закон вступит в силу 1 сентября.

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры напомнил водителям о вступающем в силу в начале сентября законе. 

Согласно ему, водителю, который высадит из транспорта инвалида I группы или ребёнка-инвалида, грозит штраф 5 тысяч рублей, должностному лицу — до 30 тысяч. Административная ответственность наступает в случае, если водитель принудительно высаживает инвалида, который едет без сопровождения, даже если тот не оплатил проезд.

Напомним, ещё с 2021 года действует закон, согласно которому нельзя высаживать из общественного транспорта детей и подростков-безбилетников до 16 лет.

А в январе 2024 года РЖД скорректировала документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования: теперь найденные в поездах питомцы будут передаваться сотрудникам вокзалов для поиска владельца или передачи в приют. Это связано с печальной историей домашнего кота Твикса из Кирова: проводница, посчитав, что кот ничейный и что он самовольно залез в вагон, выставила его на мороз на ближайшей станции. Твикса загрызли собаки. 

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Тульская областьРоссия

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