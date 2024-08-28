В тульском МЧС поблагодарили жительницу Белева за спасение тонущего подростка

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Стали известны детали спасения тонущего ребенка в реке Оке в Белеве. Напомним, 26 августа четверо детей в возрасте 9-11 лет купались в реке Оке. Один ребёнок начал тонуть. Оказалось, что первой на помощь ребёнку пришла жительница Белёва Валентина Филина.

Женщина услышала крики со стороны реки и бросилась на помощь: достала мальчика из воды и оказала первую помощь ребёнку до приезда экстренных служб.

— Героический поступок Валентины Алексеевны спас жизнь. За проявленное мужество жительница Белëва будет награждена благодарностью руководителя Главного управления МЧС России по Тульской области, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.