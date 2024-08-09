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Туляк публично поддержал действия террористов, захвативших «Крокус»
Фото СК России.

Туляк публично поддержал действия террористов, захвативших «Крокус»

Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Житель Тулы публично поддержал действия террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл». Возбуждено уголовное дело. 

40-летний рабочий одного из предприятий оружейной столицы, отец двоих детей, решил выразить своё «мнение» о трагическом инциденте в комментариях к посту в соцсети «ВКонтакте». 

— В полемике он оправдывал терроризм и очень хотел, чтобы таких терактов было больше по всей стране. Даже высказал свое сожаление о том, что террористы не взорвали деловой центр Москва-Сити, — сообщает telegram-канал «Тула ЭкстремиZм».

Авторы уточняют, что использование псевдонима не помешало тульским силовым структурам определить личность пользователя соцсети. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы по ст. 205.2 УК.

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Автор:
сегодня, в 08:59 +4
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