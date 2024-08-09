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Эксперты посчитали, сколько стоит тульским родителям собрать ребенка в школу
Фото из архива Myslo.

Эксперты посчитали, сколько стоит тульским родителям собрать ребенка в школу

В среднем сборы ребенка в школу обойдутся в 13 тысяч рублей.

В Туле родители школьников рассказали, в какую сумму обходятся расходы на сборы ребенка в школу. Так, в 2024 году траты на подготовку к учебному году обойдутся в среднем в 13 тысяч рублей, рассказали аналитики Superjob. 

Отмечается, что дороже всего сборы в школу обошлись в 2024 году родителям из Москвы и Санкт-Петербурга, где пришлось потратить в среднем 16,5 и 15 тысяч рублей соответственно. 

Наиболее экономными оказались родители из Волгограда, где подготовка к новому учебному году обошлась в 12,8 тысячи рублей.

Судя по опросу родителей учеников и будущих первоклассников, 9% российских семей берут кредиты, чтобы собрать детей в школу. Таким гражданам станет хорошим подспорьем возможность тратить на эти цели остатки средств маткапитала. 

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Автор:
сегодня, в 09:38 +2
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