Эксперты посчитали, сколько стоит тульским родителям собрать ребенка в школу

Фото из архива Myslo.

В среднем сборы ребенка в школу обойдутся в 13 тысяч рублей.

В Туле родители школьников рассказали, в какую сумму обходятся расходы на сборы ребенка в школу. Так, в 2024 году траты на подготовку к учебному году обойдутся в среднем в 13 тысяч рублей, рассказали аналитики Superjob.

Отмечается, что дороже всего сборы в школу обошлись в 2024 году родителям из Москвы и Санкт-Петербурга, где пришлось потратить в среднем 16,5 и 15 тысяч рублей соответственно.

Наиболее экономными оказались родители из Волгограда, где подготовка к новому учебному году обошлась в 12,8 тысячи рублей.

Судя по опросу родителей учеников и будущих первоклассников, 9% российских семей берут кредиты, чтобы собрать детей в школу. Таким гражданам станет хорошим подспорьем возможность тратить на эти цели остатки средств маткапитала.