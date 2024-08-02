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  4. В Ленинском районе женщину оштрафовали на 6 тысяч рублей за оскорбление соседей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Тулячку оштрафовали на 6 тысяч рублей за оскорбление соседей
Фото: ru.freepik.com.

Тулячку оштрафовали на 6 тысяч рублей за оскорбление соседей

Жители дома обратились в прокуратуру, чтобы наказать обидчицу.

В Туле местную жительницу привлекли к административной ответственности за оскорбление своих соседей. Ссора произошла в мае 2024 года. 59-летняя тулячка решила высказать двум своим соседям, все что она о них думает, не стесняясь употреблять ненормативную лексику.

Жители дома не стали такое терпеть и обратились в прокуратуру, чтобы наказать обидчицу. Они восприняли ее слова как оскорбления. 

В итоге суд наказал правонарушительницу по статье «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».  Женщине придется выплатить штраф в размере 6 тысяч рублей.

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Автор:
сегодня, в 12:05 +1
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