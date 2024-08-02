Тулячку оштрафовали на 6 тысяч рублей за оскорбление соседей

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В Туле местную жительницу привлекли к административной ответственности за оскорбление своих соседей. Ссора произошла в мае 2024 года. 59-летняя тулячка решила высказать двум своим соседям, все что она о них думает, не стесняясь употреблять ненормативную лексику.

Жители дома не стали такое терпеть и обратились в прокуратуру, чтобы наказать обидчицу. Они восприняли ее слова как оскорбления.

В итоге суд наказал правонарушительницу по статье «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Женщине придется выплатить штраф в размере 6 тысяч рублей.