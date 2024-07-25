В Донском администрация выплатит школьнице 25 тысяч рублей за зимнее ДТП с такси

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Администрация Донского выплатит 16-летней девочке, получившей травмы в ДТП, компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Инцидент случился еще в январе на улице Заводской в Новоугольном микрорайоне. Такси с юной пассажиркой влетело в сугроб из-за того, что городская администрация вовремя не проконтролировала уборку дорог. Девочка получила травмы.

Глава администрации получил от прокуратуры представление.

— В интересах несовершеннолетней прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, которое полностью удовлетворено. С муниципалитета в пользу девочки взыскано 25 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.