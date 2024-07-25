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В Донском администрация выплатит школьнице 25 тысяч рублей за зимнее ДТП с такси
Фото: ru.freepik.com.

В Донском администрация выплатит школьнице 25 тысяч рублей за зимнее ДТП с такси

Суд полностью удовлетворил иск.

Администрация Донского выплатит 16-летней девочке, получившей травмы в ДТП, компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Инцидент случился еще в январе на улице Заводской в Новоугольном микрорайоне. Такси с юной пассажиркой влетело в сугроб из-за того, что городская администрация вовремя не проконтролировала уборку дорог. Девочка получила травмы.

Глава администрации получил от прокуратуры представление. 

— В интересах несовершеннолетней прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, которое полностью удовлетворено. С муниципалитета в пользу девочки взыскано 25 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. 

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Автор:
сегодня, в 12:32 +2
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