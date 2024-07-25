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Дмитрий Миляев проконтролировал строительство школы на территории ЖК «Юго-Восточный» в Туле

Дмитрий Миляев проконтролировал строительство школы на территории ЖК «Юго-Восточный» в Туле

И ход капремонта в школе на улице Перекопской.

24 июля Дмитрий Миляев осмотрел строительство школы на территории жилого комплекса «Юго-Восточный». Она возводится в рамках нацпроекта «Образование» и примет первых учеников уже в следующем году. 

— Жители микрорайонов ощущают себя комфортно, когда детские сады и школы располагаются в непосредственной близости. В данном микрорайоне ведется активная застройка, и мы прекрасно понимаем, что потребность в школе здесь очень высокая, — сказал Дмитрий Миляев.

С 2016 года в регионе построено 7 школ, одна реконструирована. В этом году достроят еще два объекта образования. 

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В новой школе в Юго-Восточном создадут современную и безопасную образовательную среду для 1100 учеников. Помимо стандартных учебных классов, в распоряжении ребят и педагогов будут профильные лаборатории по физике, химии и биологии, кабинеты технологии для мальчиков и девочек. Для групп продленного дня предусмотрены спальные помещения и игровая площадка. Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

На территории школы обустроены футбольное поле, волейбольная площадка, зоны для воркаута и сдачи нормативов ГТО, беговая дорожка.

Общая строительная готовность объекта — 45%.

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По словам застройщика, работы ведутся по графику, отставаний нет. Все договоры с субподрядными организациями заключены. Школа строится с использованием типового проекта, по которому уже были построены школы в микрорайоне Северная Мыза и ЖК «Балтийский». 

Также во время рабочего объезда Дмитрий Миляев осмотрел ход капитального ремонта школы на улице Перекопской.

— По поручению Президента с 2022 года в Тульской области реализуется проект по модернизации школьных систем образования. Благодаря проекту у нас появились дополнительные возможности для обновления образовательной инфраструктуры, — сказал врио главы региона.

Программа включает в себя не только капитальный ремонт зданий, но и благоустройство территорий, оснащение школ современным оборудованием, усиление антитеррористической безопасности и повышение квалификации работников школ. 

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С 2022 года по этой программе в регионе было отремонтировано 18 школ. В этом году уже начат ремонт в 16 школах.

В школе на Перекопской запланирован ремонт кровли, фасада; замена оконных блоков, межэтажных и чердачных перекрытий, лестниц, а также обновление инженерных сетей и вентиляции. Также предусмотрен ремонт внутренних помещений, установка видеонаблюдения автоматической пожарной и тревожной сигнализации.

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Все работы завершатся к концу года. 

Школа участвует в федеральном проекте «Школа мечты», в рамках которого студенческие команды будущих дизайнеров и архитекторов могут предложить свои проекты.

Так, идеи, разработанные Тульским экономическим колледжем с участием педагогической и родительской общественности, станут неотъемлемой частью дизайн-проекта обновленной школы.

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Также Дмитрий Миляев пообщался с родителями, чьи дети уже совсем скоро пойдут в обновленную школу.

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